Autofahrerin flüchtet vor Polizeikontrolle in Karlstadt

Am 26.03.2019 gegen 12.00 Uhr fuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin in rasanter Fahrt und mit überhöhter Geschwindigkeit mit ihrem silbernen Opel Corsa von Karlstadt nach Arnstein.

Bereits am Ortsausgang Karlstadt Richtung Stetten sollte sie durch eine Zivilstreife der Polizeistation Gemünden angehalten und kontrolliert werden. Jedoch entzog sie sich der Anhaltung durch ein waghalsiges Überholmanöver. Sie beschleunigte stark und fuhr mit hoher Geschwindigkeit Richtung Stetten davon. <p>Einen weiteren Anhalteversuch durch eine Streife der PI Karlstadt in Müdesheim ignorierte sie erneut und fuhr weiter bis Arnstein. Dort fuhr sie in eine Sackgasse und konnte durch eine Streife kontrolliert werden. Gegen sie wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Die Führerscheinstelle wird zudem über den Vorfall unterrichtet und wird die Fahreignung der Führerscheininhaberin auf Probe überprüfen.

Da Hinweise auf psychische Probleme der Fahranfängerin vorlagen, ließ sie sich freiwillig in ein Krankenhaus zur Behandlung einweisen.

Haustürschlüssel in Gemünden gefunden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Dienstagnachmittag wurde am Spielplatz in der Duivenallee ein Haustürschlüssel aufgefunden. Der Besitzer kann sich mit dem Fundamt der Stadt Gemünden in Verbindung setzen.

Betrug bei Internetbestellung

Karsbach, Lkr. Main-Spessart Bereits im Januar bestellte eine Frau über den Onlineshop eines Elektrohandels acht Industrieleuchten im Wert von ca. 4380 Euro. Sie bezahlte die Rechnung und erhielt zwei Sendungsnummern. Nachdem die Ware nicht geliefert wurde, stellte sie fest, dass die Sendungen überhaupt nicht existieren.

Da bislang wurde weder die Ware geliefert, noch eine Rückzahlung erfolgte, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt nun wegen Warenbetrug.

Weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der 19-Jährigen gefährdet worden sind, sollen sich mit der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, in Verbindung setzen.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden