Mehrere Wildunfälle in Gemünden und Umgebung

Gemünden: Am Donnerstagabend, gegen 20.10 Uhr, fuhr eine 53-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße von Adelsberg kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Kurz nach der letzten Ausfahrt nach Adelsberg querte ein Reh die Fahrbahn. Die Autofahrerin bremste und fuhr langsam vorbei. Das Reh wechselte jedoch die Richtung und lief zurück. Dabei rannte es gegen den vorderen Kotflügel. Der entstandene Sachschaden war zur Unfallzeit noch nicht abschätzbar.

Burgsinn: Am Sonntag, gegen 11.45 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Rieneck. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn. Das Wild wurde vom Pkw Daimler erfasst und getötet. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 3000,- Euro.

Gräfendorf: Am Sonntag, gegen 19.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 17 bei Gräfendorf. Als ein Reh die Fahrbahn überquerte, erfasste er das Tier, welches getötet wurde. Am Pkw VW entstand Frontschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Gemünden: Am Sonntagabend ereignete sich auf der MSP 11 ein Wildunfall. Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 in Fahrtrichtung Hofstetten. Hierbei erfasste er ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Wild flüchtete nach rechts über die Böschung in den Wald. Am Pkw Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Radfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Gemünden: Am Samstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, wurde durch die Rettungsleitstelle gemeldet, dass ein Radfahrer gestürzt sei.

Der 58-jährige Mann machte zusammen mit seiner Ehefrau eine Radtour. Zur Unfallzeit überquerten die Beiden zunächst die Fußgängerampel an der B 26 und fuhren dann durch die Fußgängerunterführung Richtung Radweg.

Einem dort befindlichen Fußgänger wich die vorausfahrende Frau aus, der nachfolgende Ehemann kam aus bisher nicht bekannter Ursache zu Sturz. Ob eine Kollision zwischen dem Fußgänger und dem Radfahrer ursächlich für den Sturz war, konnte bisher nicht geklärt werden. Der Radfahrer zog sich durch den Sturz Prellungen zu. Er konnte sich an den Unfallhergang nicht mehr erinnern.

Der bislang unbekannte Fußgänger gab an, nicht verletzt zu sein und verließ kurz darauf die Örtlichkeit.

Der Unfall müsste noch von einem weiteren Radfahrer, der aus der Gegenrichtung kam, beobachtet worden sein. Dieser half dem Gestürzten kurz, verließ dann jedoch ebenfalls die Örtlichkeit, ohne dass seine Personalien bekannt wurden.

Da der Unfallhergang bislang vollkommen unklar ist, werden sowohl der Fußgänger als auch der Radfahrer dringend gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Beschreibung des Fußgängers:

Ca. 1,70 m groß, keine Brille, er trug eine graue Jacke und hatte eine bunte Jutetasche dabei.

Beschreibung des Radfahrers:

Ca. 50 bis 60 Jahre alt, schwarzer Vollbart, er trug einen Radhelm und ein leuchtend blaues Radlershirt sowie eine dunkle Radlerhose.

Auto machte sich selbständig - Zeugen gesucht

Gemünden: Am Samstagabend gegen 21.00 Uhr wurde von einem Verkehrsteilnehmer in der Ortsdurchfahrt von Wernfeld ein mitten auf der Fahrbahn stehender verlassener Pkw Dacia mitgeteilt. Das Fahrzeug war versperrt, der Gang eingelegt und die Handbremse angezogen.

Beim Eintreffen der Streife kam gleichzeitig der Fahrzeughalter dazu. Dieser gab an, dass er das Fahrzeug gegen 15.30 Uhr vor seinem Anwesen am rechten Fahrbahnrand in der Karlstadter Straße verschlossen abgestellt habe. Anschließend fuhr er zusammen mit seiner Ehefrau mit einem anderen Pkw weg. Die beiden Fahrzeugschlüssel für den Pkw Dacia befanden sich unterdessen im Haus.

Nachdem sie gegen 21.00 Uhr zurückkamen stand der Pkw Dacia dann plötzlich mitten in der Ortsdurchfahrt, etwa 10 Meter von der ursprünglichen Parkposition entfernt.

Am Fahrzeug waren keine Beschädigungen oder sonstige Spuren erkennbar, welche auf einen Aufbruch oder eine missbräuchliche Benutzung schließen lassen. Es ist bislang nicht erklärbar, wie das Fahrzeug seinen Platz verändern konnte.

Die Polizei bittet daher um Hinweise. Wer hat was beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Ladendiebstähle

Gemünden: Am Samstagnachmittag gegen 17.00 Uhr steckte ein Mann in einem Lebensmittelmarkt in der Würzburger Straße einen Sechserpack Bier, eine Schnapsflasche und Schokoriegel im Gesamtwert von ca. 14,00 Euro in seinen Rucksack. Er wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Nach dem Passieren der Kasse wurde er jedoch vom Verkaufspersonal angehalten und der Polizei übergeben.

Nach Feststellung seiner Personalien und einem Alkotest (2,38 Promille) konnte er seinen Heimweg antreten. Gegen den 35-jährigen Mann wird Anzeige wegen Ladendiebstahl erstattet.

Metallzäune im Wald beschädigt

Mittelsinn: Ein Besitzer mehrerer Waldstücke im Umkreis von Mittelsinn zeigte jetzt bei der Polizei an, dass im Zeitraum von Oktober 2018 bis März 2019 mehrfach zwei Metallzäune massiv beschädigt wurden.

Die Zäune umfrieden Mischwald-Grundstücke und befinden sich mitten im Wald in den Gebieten „Leitersbach“ und „Kineles“. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

vd/Polizei Gemünden