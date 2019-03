Gemünden: Geparktes Auto angefahren

Dabei übersah sie einen geparkten VW. An diesem entstand leichter Sachschaden. Die Unfallverursacherin handelte vorbildlich. Sie hinterließ einen Zettel mit ihren Personalien und verständigte vorsorglich die Polizei.

Wildunfall

Gemünden. Am Donnerstagabend, kurz nach 20.00 Uhr, erfasste ein 62-jähriger Autofahrer beim Befahren der Staatsstraße 2303 von Gemünden in Richtung Adelsberg ein auf der Fahrbahn liegendes, von einem bereits unbekanntem Fahrzeugführer angefahrenes Reh. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Wer hat den Wildunfall beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizei Gemünden/red