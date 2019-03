Er wollte nach rechts in die B 26 einbiegen. An der Einmündung blinkte er rechts, musste aber ausholen, damit sein Sattelauflieger nicht den Gehsteig überquert. Währenddessen folgte eine 43-Jährige mit ihrem Fiat Panda. Sie versuchte rechts zwischen dem Gehweg und dem Sattelzug durchzufahren, um nach rechts abzubiegen. Als der Sattelzug anfuhr, kam es zum seitlichen Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1600 Euro.

Wildunfall

Gemünden - Am Donnerstagmorgen gegen 05.30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Gemünden kommend in Fahrtrichtung Hofstetten. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Es gab einen Zusammenstoß, wobei am Daimler ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Das Wild wurde getötet.

Polizei Gemünden/ red