Ladendieb in Gemünden war auf Scholkolade aus

Am Montag gegen 9.30 Uhr entwendete ein 69-jähriger Mann in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße mehrere Tafeln Schokolade und einen Schoko-Osterhasen im Wert von 4,64 Euro. Der Rentner flüchtete zunächst über die Straße und versteckte sich hinter einem Gebäude. Dort konnte er kurze Zeit später vom Filialleiter gestellt werden.

Gegen den Mann wird Anzeige wegen Ladendiebstahl erstattet.

dc/Meldung der Polizei Gemünden