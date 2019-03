Langenprozelten: Musikinstrument entwendet

Während der Veranstaltung legte eine Frau ihr Keyboard unter einem Tisch im Tagungsraum ab. Am Morgen bemerkte die Musikerin, dass ihr Instrument weg war. Es handelt sich um ein Keyboard der Marke Yamaha im Wert von ca. 4000,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

An geparktem Auto hängen geblieben: Gemünden

Am Freitagnachmittag, um 16.00 Uhr, blieb der 41-jährige Fahrer eines Audi in der St. Bruno-Straße beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß geparkten Mazda hängen. Er hinterließ einen Zettel mit seinen Personalien am beschädigten Fahrzeug und meldete den Unfall bei der Polizei.

Polizei Gemünden/red