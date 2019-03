Gemünden: Dieb bringt gestohlene Rumflasche zurück

Beim Verlassen des Marktes wurde er vom Personal angesprochen und aufgefordert, stehen zu bleiben. Er leistete zunächst keine Folge, kam dann jedoch zurück und stellte die entwendete Flasche Rum in den Eingangsbereich des Marktes. Anschließend entfernte er sich zügig in Richtung Innenstadt. Eine sofortige Fahndung durch die Polizei verlief ergebnislos.

Beschreibung des Ladendiebs: Ca. 20-25 Jahre alt, er hatte kurze, blonde Haare, ca. 1,80 m groß, schlank. Der Täter trug eine schwarze Jacke.

Wer hat etwas beobachet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfall

Gemünden. Am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, erfasste der 34-jährige Fahrer eines VW Transporters auf der Kreisstraße MSP 11 zwischen Gemünden und Kleinwernfeld ein die Straße querendes Reh. Das Tier wurde getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Hausecke beschädigt

Rieneck. Am Mittwochabend rangierte ein 53-jähriger Lasterfahrer im Bereich der Obertorstraße. Hierbei fuhr er rückwärts leicht gegen die Hausecke eines Anwesens in der Obertorstraße. Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet. Da der Fahrer weiterfuhr, wurde die Polizei verständigt. Diese konnte den Laster kurze Zeit später im Ortsbereich von Rieneck feststellen. Gegen den Fahrer wird wegen Unfallflucht ermittelt. Der Sachschaden am Gebäude wird auf ca. 350,- Euro geschätzt.

Vorfahrt missachtet

Gemünden. Am Mittwochnachmittag gegen 16.55 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer die Klinikstraße und wollte nach links in den Hofweg einfahren. Hierbei übersah er den Mercedes eines 51-jährigen Autofahrers, der auf dem Hofweg stadteinwärts fuhr und Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro entstand.

Versuchter Einbruch in Baucontainer

Gemünden. Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen versuchten bislang unbekannte Täter in einen Bau-/Bürocontainer, der sich auf einem Baustellengelände in der Kesslerstraße befindet, einzubrechen. Hierbei beschädigten sie einen Rollladen. Der Einbruchsversuch misslang. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Quelle: Polizei Gemünden/red