Ehepaar nach Unfall bei Karlstadt-Wiesenfeld verstorben - 18-Jährige lebensgefährlich verletzt

Ein Frontalzusammenstoß ereignete sich am Mittwoch kurz vor 17 Uhr auf der Strecke Karlburg – Wiesenfeld im Bereich der Eisenbahnunterführung.

Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhren die Eheleute im Alter von 61 und 58 Jahren gegen 16.50 Uhr mit ihrem Seat die Staatsstraße von Karlstadt kommend in Fahrtrichtung Wiesenfeld. Ihnen entgegen kam eine 18-Jährige mit ihrem Ford, die wohl im Auslauf einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn geriet. Beide Autos kollidierten frontal. Alle drei Personen waren eingeklemmt und wurden von der Feuerwehr freigeschnitten.

Wegen der sofort gemeldeten Schwere des Unfalls waren viele Hilfskräfte sehr schnell vor Ort. Die Schwerstverletzte 18-Jährige wurde mit einem Hubschrauber zu einer Klinik in Richtung Frankfurt geflogen, das verletzte Ehepaar mit zwei weiteren in Kliniken in Würzburg und Schweinfurt.

Die Staatsstraße war über zwei Stunden gesperrt. Umleitungen sind in Richtung Rohrbach und Hausen eingerichtet. Sachverständige sind angefordert, um die Unfallursache zu klären. Vor Ort waren Feuerwehren aus Karlstadt, Karlburg, Wiesenfeld, Steinfeld, Lohr, drei Notärzte und sechs Teams des Roten Kreuzes. Über die Schadenshöhe kann auch noch keine Angabe gemacht werden.

Im Laufe des späteren Abends erreichte die Polizei dann die Nachricht aus den Krankenhäusern, dass der 61-Jährige und seine drei Jahre jüngere Ehefrau verstorben sind.

sys/Polizei Unterfranken/kick