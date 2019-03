Graffiti-Schmiererei-Serie in Gemünden

Im Pressebericht vom Montag wurde bereits darüber berichtet, dass in der Kolpingstraße ein Peugeot-Lieferwagen mit Edding beschmiert wurde. Der Fahrer hatte allerdings Glück, denn mit Putzmittel und einer Fahrt durch die Waschanlage konnte er sein Fahrzeug wieder säubern, so dass kein Schaden am Autolack zurückblieb.

Am Montagmorgen wurde dann eine ganze Reihe von gleichartigen Sachbeschädigungen im Bereich Kolpingstraße und im Bereich Baumgartenweg bekannt. In der Kolpingstraße waren in allen Fällen mit einem schwarzen Eddingstift die Buchstaben „MTC“ untereinander geschrieben worden.

Dies waren im Einzelnen an der Turnhalle des Friedrich-List-Gymnasiums, einem Container und Garagentor sowie der mobilen Heizungsanlage vor der staatlichen Realschule, auf Baucontainern und Toilettenhäuschen auf der Schulbaustelle, dem Kolpinghaus und der Leo-Weismantel-Förderschule. Oberhalb der Förderschule am Treppenaufgang im Baumgartenweg war ein Stromkasten und im weiteren Verlauf des Baumgartenweges nach der Einmündung St. Bruno-Straße zwei weitere Stromkästen der Energieversorgung Gemünden a. Main in gleicher Art und Weise beschmiert. Auch wurde durch einen Presseaufruf eine gleichartige Schmiererei an der OMV-Tankstelle in Gemünden a. Main in der Frankfurter Straße 14 bekannt. Dort konnte die Schmiererei am Eingangspfeilerschild ebenfalls beseitigt werden. Zudem schleuderte, an der Leo-Weismantel-Förderschule in der Kolpingstraße, ein unbekannter Täter ein kleines Fundfahrrad auf das Dach des Werkcontainers im Schulhof. Dadurch ist ein Loch im Blechdach entstanden, über welches am Wochenende Wasser einlief und die Kassettendecke erheblich beschädigte. Der entstandene Sachschaden dürfte nicht unerheblich sein.

In der Tatserie, welche am Freitagabend während der Nachtzeit passierte und auf eine jugendgruppentypische Tat hinweist, entstand ein Gesamtsachschaden von immerhin 1200 Euro.

Der Schwerpunkt der Serie lag in der Kolpingstraße im Bereich der Schulen und im angrenzenden Baumgartenweg.

Wer hat Jugendliche am Freitagabend zur Nachtzeit an den Tatorten in verdächtiger Weise gesehen oder kann Hinweise zum Kürzel "MTC" geben? Zeugenhinweise an die Polizeistation Gemünden a. Main, Tel. 09351/9741-0.

Wildunfall mit Folgen

Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr, befuhr der 48-jährige Fahrer eines Opel die Staatsstraße 2303 von Schaippach in Richtung Gemünden. Kurz nach dem Zollberghaus rannte von rechts ein Reh über die Fahrbahn und der Fahrer konnte trotz Abbremsen seines Autos einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Reh wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es dann zu einem Folgeunfall kam.

Die 61-jährige Fahrerin eines Mercedes wollte dem auf ihrer Fahrbahnseite liegenden toten Reh ausweichen, geriet nach links und stieß mit einem entgegenkommenden VW-Transporter zusammen.

Bei dem Unfall entstand an den drei beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 18.000 EUR.

Polizeistation Gemünden