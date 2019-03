Gemünden: Scheibe an Wohnwagen eingeschlagen

Der Sachschaden beträgt ca. 200 Euro. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Buntsandsteinmauer beschädigt

Rieneck, Lkr. Main-Spessart Am Montag gegen 14.00 Uhr wollte ein 49-jähriger Lasterfahrer von der Staatsstraße kommend nach rechts in die Denkmalstraße abbiegen. Hierbei touchierte er mit den Reifen des Aufliegers die ca. 20 cm hohe Buntsandsteinmauer des Kriegerdenkmals und zerstörte mindestens 3 Platten. Der Reifen wurde hierbei beschädigt. Der Schaden an der Mauer wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Quelle: Polizei Gemünden/red