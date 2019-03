Kinderpornografische Bilder am Sindersbach-Badesee in Langenprozelten gefunden

Erneut wurden am Sindersbach-Badesee in Hohlräumen von drei Bäumen weiße DIN A 4-Zettel mit kinderpornografischen Fotos aufgefunden. Außerdem wurden im Nahbereich eine geöffnete Kondomverpackung und an einem Baum hängend ein alter Büstenhalter sichergestellt.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Meldung der Polizei Gemünden