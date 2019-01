Auffahrunfall in Karsbach

Am Mittwoch, gegen 17.20 Uhr, befuhren ein Opel- und ein Ford-Fahrer hintereinander die B 27 von Hammelburg kommend in Richtung Gemünden. Kurz nach der Abzweigung Richtung Aschenroth/Weickersgrüben bog ein vorausfahrender Pkw nach links in einen Feldweg ab. Der Opel-Fahrer musste daraufhin stark abbremsen. Der Fahrer des Ford erkannte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 1500,- Euro.

In Engstelle Pkw touchiert

Am Mittwochnachmittag, gegen 16.00 Uhr, touchierte der 53-jährige Fahrer eines Sattelzuges an der Engstelle in der Hauptstraße einen entgegenkommenden, wartenden Nissan mit dem Auflieger. Hierbei entstand am Auto Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Polizeistation Gemünden