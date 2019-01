Zwei Wildunfälle im Raum Gemünden

Am Dienstagmorgen, um 07.40 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Gemünden in Richtung Karsbach. Hierbei erfasste er ein Reh. Das Wild wurde nach links in den Straßengraben geschleudert und getötet. Am Pkw Citroen entstand ein Frontschaden von geschätzt etwa 1500 Euro.

Zur gleichen Zeit kam es in Gemünden auf der Staatsstraße 2302 abermals zu einem Wildunfall. Eine 46-jährige Autofahrerin fuhr von Wolfsmünster in Richtung Schönau. Auf Höhe der Abzweigung nach Seifriedsburg sprang ein Reh von rechts kommend auf die Fahrbahn und wurde vom Pkw Audi der Frau erfasst. Da das vermutlich verletzte Reh flüchtete, wurde der Jagdpächter zwecks Nachsuche verständigt. An der Unfallstelle war augenscheinlich kein Schaden am Fahrzeug erkennbar.

Polizeistation Gemünden