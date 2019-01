Müll am Parkplatz in Karsbach entsorgt

Neben Autoreifen und Plastikmüll wurden auch Exkremente und ein Kanister Kraftstoff aufgefunden.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Frontscheibe von Auto durch Steinschlag beschädigt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Montagmorgen, gegen 08.35 Uhr, befuhr der 39-jährige Fahrer eines Kipplasters die Staatsstraße 2303 von Karsbach kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Kurz vor der Abzweigung Adelsberg kam ihm im Begegnungsverkehr ein Pkw VW Golf entgegen. Als die beiden Fahrzeuge aneinander vorbei fuhren fiel ein Stein vom Container des Kipplasters und beschädigte die Frontscheibe des Pkw VW Golf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden