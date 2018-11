Warenbetrug - Goldbarren wurden nicht geliefert

Trotz Überweisung des Kaufpreises wurden die Barren nicht geliefert. Die Recherchen über die Internetfirma lassen den Schluss zu, dass es sich um einen sogenannten „Fakeshop“ handelt, der mit dem Impressum einer seriösen Firma potentielle Kunden täuscht.

Lasermessung - lettischer Lastwagenfahrer zu schnell

Karsbach. Am Montagnachmittag führten die Beamten der Polizei Gemünden eine Lasermessung auf der Staatsstraße 2303 durch. Der 38jährige Fahrer eines lettischen Sattelzuges fiel dabei mit zu hoher Geschwindigkeit auf. Er hatte die zulässigen 60 km/h um 23 km/h überschritten, weshalb ein Bußgeld von 70 Euro zuzüglich Kosten in Form einer Sicherheitsleistung hinterlegt werden mussten.

Unfall beim Wenden

Burgsinn. Am Montag, 12.35 Uhr, hatte sich der 59jährige Fahrer eines Klein-Lkw im Bereich Jägerwiese / Sinnbrücke an einem Feldweg verfahren. Beim Rangieren stieß der Fahrer aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten Pkw Fiat. Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

jst/Polizei Gemünden