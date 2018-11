Auffahrunfall in Arnstein

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch gegen 15:30 Uhr auf der Würzburger Straße in Arnstein. Dort konnte eine 60-jährige Autofahrerin an der Kreuzung zur Schweinfurter Straße nicht rechtzeitig hinter den vor ihr verkehrsbedingt bremsenden Fahrzeugen anhalten. Ihr Pkw fuhr auf den vor ihr haltenden Pkw auf und schob diesen noch auf das davor haltende Auto. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000.- Euro.

Von Fahrbahn gerutscht

Gänheim, Lkr. Main-Spessart. Ein 29-jähriger Autofahrer unterschätzte am Mittwoch gegen 23:10 Uhr den Kurvenverlauf der B26 zwischen Mühlhausen und Gänheim und kam im Verlauf einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte dort gegen eine Leitplanke. Durch den Verkehrsunfall entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 25500.- Euro.

Sachbeschädigungen in Heugrumbach

Heugrumbach, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht von Mittwoch 07.11.2018 auf Donnerstag 08.11.20107 warf ein 47-jähriger Mann in der Schulzengasse in Heugrumbach ein Holzscheit auf einen geparkten Pkw, wodurch an dem Fahrzeug die Windschutzscheibe splitterte. Das Holzscheit prallte durch den Aufprall noch auf ein weiteres Fahrzeug, an dem die Motorhaube beschädigt wurde.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 500.- Euro.

Unfallflucht

Mühlbach, Lkr. Main-Spessart. In der Josef-Zöller-Straße in Mühlbach wurde im Zeitraum von Dienstagvormittag bis Mittwochvormittag ein Zaun eines Grundstückes durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 600.- Euro zu kümmern.

Außenspiegel abgerissen

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde an einem in der Billingshäuser Straße 21 in Zellingen geparkten Pkw Opel ein Außenspiegel abgerissen. Dabei entstand an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von ca. 185.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht in Mühlbach und der Sachbeschädigung an dem Pkw in Zellingen unter Tel.: 09353/97410.

Quelle: Polizei Karlstadt