Sechsjährigen nicht aus dem Schulbus aussteigen lassen

Am Dienstagmittag, gegen 13.30 Uhr, wollte eine 29-jährige Frau mit ihrer Tochter einkaufen gehen. Dabei traf sie an der Bushaltestelle im Zeilbaumweg auf einen weinenden und orientierungslos herum laufenden Jungen. Da der Kleine auf Ansprache nicht reagierte, nahm sie sich des Jungen an und brachte ihn zur Polizei. Von der Dienststelle aus konnte die Mutter des 6-Jährigen telefonisch erreicht werden. Diese war bereits auf der Suche nach ihrem Sohn.

Der 6-Jährige besucht die zweite Klasse der Grundschule in Gemünden. Da der Schüler an der ihm bekannten Bushaltestelle von anderen Kindern am Aussteigen gehindert wurde, musste er an einer ihm unbekannten Stelle aussteigen und fand nicht mehr nach Hause. Polizei Gemünden/mkl