Opferstock in Karlstadt aufgebrochen

Am Samstagnachmittag ist in der St.-Andreas-Kirche am Kirchplatz der Opferstock aufgebrochen worden.

Zwischen 11.30 Uhr und 16.30 Uhr hatte der Täter das Gotteshaus betreten und nach dem Aufbrechen das Bargeld in Höhe einer zweistelligen Eurosumme gestohlen. Der Sachschaden am Opferstock beläuft sich auf mindestens 50 Euro.

Wem sind am Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise bitte unter Telefon 09353/9741-0 an die Polizei Karlstadt.

Quelle: Polizei Karlstadt