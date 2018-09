Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Gegenüber der Straße „Am Steingraben“ verlangsamte sie ihre Geschwindigkeit und setzte rechtzeitig ihren Fahrtrichtungsanzeiger, da sie nach links in den Verbindungsweg zur Staatsstraße einbiegen wollte.

Dies realisierte ein nachfolgender Autofahrer nicht rechtzeitig. Er setzte mit seinem VW zum Überholen an und streifte dabei den Mitsubishi der 55-Jährigen, welche bereits den Abbiegevorgang eingeleitet hatte. Die Fahrerin des Mitsubishi wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

Metallpfosten angefahren

Rieneck. Am Donnerstag, gegen 10.35 Uhr, blieb eine 32-jährige Autofahrerin im Schneckenweg beim Rangieren mit ihrem Auto an einem Metallpfosten hängen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Gleich drei Wildunfälle

Mittelsinn. Am Donnerstagabend, gegen 19.50 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2304 von Mittelsinn in Richtung Burgsinn. Dabei querte ein Reh die Fahrbahn, wurde von dem Audi erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro.

Gemünden a. Main. Am Freitagmorgen kam es auf der Staatsstraße 2301 zu einem Wildunfall. Gegen 06.15 Uhr fuhr ein 20-jähriger Autofahrer von Wernfeld kommend in Fahrtrichtung Sachsenheim, als ein Reh auf die Straße rannte. Der 20-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Reh verstarb. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro.

Gräfendorf. Am Donnerstagmorgen, gegen 05.10 Uhr, erfasste eine 68-jährige SUV-Fahrerin auf der Kreisstraße MSP 17 bei Weickersgrüben zur Einmündung Staatsstraße 2301 ein querendes Reh. An dem Auto entstand unerheblicher Frontschaden. Das Reh wurde getötet und von der Autofahrerin unbedacht in den Kofferraum des Fahrzeugs eingeladen, um es dem ihr bekannten Jagdpächter zu übergeben.

In diesem Fall wird polizeilich eindringlich darauf hingewiesen und gewarnt, tote oder verletzte Wildtiere nicht in der vorgenannten Art und Weise einzuladen, um sich keinem Verdacht einer strafrechtlichen Verfolgung auszusetzen. Das Zueignungsrecht am toten Wild steht ausschließlich dem zuständigen Jagdpächter zu. Weiterhin wird auf eine mögliche Seuchengefahr des toten Wildtieres hingewiesen.

Entwendete Kennzeichen aufgefunden

Aura i. Sinngrund. Am 26.09.2018 wurden in einem eingezäunten Gartengrundstück am Wendehammer-Parkplatz an der Kirche/Friedhof in Aura das Kennzeichen HO-C695 durch die Grundstückseigentümer aufgefunden. Bei der Fundabgabe in der Polizeistation Gemünden am Vormittag des 27.09.2018 wurde bekannt, dass die Kennzeichen am 30./31.07.18 in Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof auf einem Firmengelände von einem Peugeot-Transporter entwendet worden waren.

Weiterhin wurde nunmehr ermittelt, dass der mutmaßliche Täter, ein unbekannter Deutscher im Alter von 40 bis 45 Jahren, mit den entwendeten Kennzeichen HO-C695 auf einem älteren dunklen Audi A6 am 31.07.18, um 07.58 Uhr, von Burgjoss kommend am Ortseingang von Bad Orb geblitzt worden war. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass sich der Täter Ende Juli/Anfang August mit einem älteren dunklen Audi A6 mit den entwendeten Kennzeichen HO-C695 in Aura i. Sinngrund und den hessischen Grenzgemeinden aufgehalten hat. Hinweise an die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

jst/Polizei Gemünden