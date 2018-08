Versuchter Einbruch in Vereinsgaststätte - Polizei bittet um Hinweise

Von dort aus wurde versucht die Metalltür zur Gaststätte aufzuhebeln. Die Tür wurde von dem Täter zwar erheblich beschädigt, konnte aber nicht geöffnet werden, so dass der Täter nicht in die Gasträume gelangte. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Tel.: 09353/97410.

Auto übersehen

Laudenbach. Am Mittwoch fuhr gegen 13:45 Uhr ein 67-jähriger Autofahrer in Laudenbach aus einem Grundstück auf die Himmelstadter Straße ein und übersah dabei den dort fahrenden Wagen eines 70-jährigen Mannes. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von cirka 1000 Euro entstand.

jst/Polizei Karlstadt