Auto aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Aus dem Auto wurden ein Rucksack, ein Koffer, ein Samsung Galaxy Tablet und mehrere Herrenanzüge entwendet. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.

Ladendieb flüchtet

Am Montag gegen 12:35 Uhr beobachtete eine Angestellte eines Einkaufsmarktes an der Bodelschwinghstr, dass ein Kunde sich zwei große Tragetaschen nahm, diese mit Lebensmittel füllte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Der Mann wurde von der Verkäuferin auf dem Kundenparkplatz angesprochen. Dieser ließ daraufhin die beiden Einkaufstaschen mit den Waren im Wert von ca. 150.- € fallen und flüchtete zu Fuß in Richtung Eußenheimer Str. Da Videoaufzeichnungen des Einkaufsmarktes vorlagen, konnte die Polizei einen 24-Jährigen in der Nähe wohnenden Mann als Täter ermitteln.