Einsatzfahrzeug ausgewichen - Laterne umgefahren

Es entstand ein Sachschaden von ca. 1300 EUR.

Taschendiebstahl

Gemünden, Lkr. Main-Spessart - Gestern Nachmittag zeigte eine 19Jährige bei der Polizei Gemünden den Diebstahl ihres Handys an. Die junge Frau besuchte die Technoveranstaltung „Tanzinsel“ am vergangenen Samstag. Im Zeitraum von ca. 19.00 bis 20.00 Uhr wurde ihr das Handy, ein iPhone 7, Farbe schwarz, welches in ihrer Hose oder evtl. Jackentasche steckte, entwendet. In der Schutzhülle des Handys befand sich zudem ihr Personalausweis.

Wildunfall

Gemünden-Aschenroth, Lkr. Main-Spessart - Gestern Abend, 20.40 Uhr, befuhr ein 23Jähriger mit seinem Pkw Opel-Astra die Staatsstraße 2434 von Gräfendorf in Richtung Aschenroth. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte, wurde es im Frontbereich vom Pkw erfasst und flüchtete anschließend in den Wald. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Unerlaubte Feuerstellen im Garten

Gemünden, Lkr. Main-Spessart - Gestern Abend, gegen 20.00 Uhr, wurde der Leitstelle zunächst ein Brand in der Annastraße mitgeteilt, worauf die Feuerwehr verständigt wurde. Wie sich herausstellte, hatte ein 54jähriger Anwohner in seinem Garten ein offenes Feuer entfacht, obwohl dies aufgrund der derzeit herrschenden Trockenheit verboten ist. Das Feuer wurde abgelöscht .

Ca. 2 Stunden später wurde dann im Spessartweg ein Brand mitgeteilt. Auch hier handelt es sich um eine unerlaubte offene Feuerstelle, die von einem 50jährigen Anwohner betrieben wurde. Beide Betroffene erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige

dc/Meldungen der Polizei Gemünden