Tanzinsel Gemünden - die Bilanz der Polizei

Bei Personenkontrollen, die im Rahmen der „Tanzinsel“ im Bahnhofsbereich und am Schutzhafen stattfanden, wurden bei insgesamt 8 Personen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Dabei ging die Bandbreite der verbotenen Substanzen von Marihuana, Amphetamin, Ecstasy bis LSD, welches die Beschuldigten im Alter zwischen 17 und 43 Jahren mitführten.

Im Fall des 17-Jährigen, der mit einem Joint erwischt worden war, wurde dessen Mutter ver-ständigt, die dem Sohn aber ein Verbleiben auf dem Festival erlaubte.

Bei einem 23-jährigen, der mit mehreren Joints erwischt wurde, führte die Polizei an der Wohnadresse Nachschau mit Einverständnis des Beschuldigten durch. Dabei wurden 18 Gramm Amphetamin, sowie geringe Mengen Haschisch und Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Bei der Personenkontrolle einer 18-Jährigen wurde der Personalausweis einer Frau aufgefunden, der bei einem Diebstahl im November 2017 in Aschaffenburg weggekommen ist. Hier müssen noch Ermittlungen geführt werden.

Seine Kräfte überschätzt hat wohl ein 23Jähriger aus dem Landkreis Würzburg. Er wollte am Schutzhafen einen ca. 6,5 Meter langen und 10 cm dicken Holzstamm vom Boden des Fes-tivalgeländes wuchten. Dabei verlor er aufgrund des Gewichtes und der Länge die Kontrolle über den Holzstamm. Dieser fiel zu Boden und traf eine gleichaltrige Frau am Rücken. Sie erlitt Prellungen und Schürfwunden.

Bislang wurde lediglich eine Körperverletzung im Zusammenhang mit der Tanzinsel angezeigt. Dabei soll eine 25-ährige Frau eine 27-Jährige auf Höhe der Sparkasse in der Fußgängerzone mit der Faust auf die Nase geschlagen haben, so dass die 27jährige Nasenbluten davontrug. Das Ganze spielte sich nach der Veranstaltung gegen 23.10 Uhr ab. Sollten Zeugen den Vorfall beobachten haben und Hinweise geben können, werden sie gebeten, sich mit der Polizei Gemünden in Verbindung zu setzen.

Aus Sicht der Polizei gab es bei der Veranstaltung keine größeren Probleme und die Einsatzkräfte waren mit dem Verlauf zufrieden. Die Beamten der Polizeistation Gemünden wur-den durch Fremdkräfte benachbarter Dienststellen sowie der Bundespolizei unterstützt.

Einbruchserie

Rieneck, Lkr. Main-Spessart - Insgesamt drei Objekte gingen unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Freitag, zwischen 18.00 Uhr und 01.35 Uhr, in Rieneck an und verursachten dabei hohe Sachschäden. - Im Dürrhoffeld wurde die Eingangstüre eines Getränkehandels aufgehebelt. Nachdem die Alarmanlage sofort die Täter verschreckte, flohen sie unter Hinterlassen eines Sachschadens von ca. 2.500 EUR. - Erfolgreicher waren sie bei einem Autohaus in der Nähe. Hier wurde gleichfalls die Eingangstüre aufgehebelt und aus dem Gebäudeinneren der Tresor mit Bargeld komplett mitgenommen sowie eine Kassenschublade gewaltsam geöffnet. Der Tresor wurde später am Freitagvormittag ca. 100 m vom Tatort neben der Straße im Gras leer aufgefunden. Hier beträgt der Sachschaden mindestens 3000 EUR. An Bargeld wurden ca. 1500 EUR erbeutet. - In der Burgsinner Straße wurde schließlich die Maschinenhalle einer Spedition auf-gebrochen. Durch die Halle gelangten die Täter ins Büro, wo alle Behältnisse durch-sucht und eine kleinere Menge Münzgeld entwendet wurde. Hier wurde der Sach-schaden mit ca. 500 EUR beziffert.

Fehler beim Rückwärtsfahren

Gemünden, Lkr. Main-Spessart In der Nacht zum Freitag, 00.05 Uhr, fuhr ein 30jähriger rückwärts mit seinem Pkw aus der Hofeinfahrt in die Straße „Am Lustberg“. Dabei übersah er einen auf der ge-genüberliegenden Seite der Straße geparkten Pkw und fuhr dagegen. Insgesamt ent-stand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR. - Am Freitagabend, 18.00 Uhr, fuhr ein 28jähriger Pkw-Fahrer rückwärts aus einer Parklücke in der Weißensteinstraße. Dabei übersah er einen vorbeifahrenden Pkw und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Insgesamt entstand ein Sach-schaden von ca. 3.000 EUR.

Wildunfälle

Karsbach-Heßdorf, Lkr. Main-Spessart - Am Freitagnacht, 02.00 Uhr, wurde auf der B 27 ein Wildschwein beim Queren der Straße von einer 21jährigen Autofahrerin erfasst und töd-lich verletzt. Am Pkw Audi der 21Jährigen entstand Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

In der Nacht zum Samstag, 00.35 Uhr befand sich ein 38jährige Autofahrer auf der Fahrt von Heßdorf in Richtung Höllrich. Kurz nach einer Linkskurve liefen mehrere Wildschweine von links über die Fahrbahn und der 38Jährige erfasste eines der Tiere mit der Pkw-Front. Das Tier flüchtete nach dem Anstoß über die Äcker und der zuständige Jagdpächter wurde mit der Nachsuche beauftragt. Der entstandene Sachschaden am Pkw beträgt ca. 2.000 EUR.

Unfallflucht

Gemünden-Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart - Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer blieb am Freitag, 12.45 Uhr, in der Langenprozeltener Straße an einem geparkten Pkw Ford-Kuga hängen und beschädigten diesen an der hinteren linken Seite. Der entstandene Sach-schaden beträgt ca. 1.000 EUR. Das Verursacherkennzeichen ist bekannt und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schafe blockieren Bundesstraße

Gemünden-Wernfeld, Lkr. Main-Spessart - In der Nacht zum Sonntag, 03.30 Uhr, blockier-te eine Herde von ca. 250 Schafen die Bundesstraße zwischen Wernfeld und Karlstadt. In einer gemeinsamen Aktion zusammen mit Bahnarbeitern, Bundespolizisten und Beamten der PI Karlstadt sowie dem Schafhalter konnten die Tiere nach ca. 1 Stunde wieder in ihren Pferch getrieben werden.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden