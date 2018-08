Ein in Himmelstadt am Parkplatz Klosterweg geparkter goldfarbener 3er BMW wurde am Samstag zwischen 19:15 und 20:30 Uhr auf beiden Fahrzeugseiten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Tel.: 09353/97410.

Polizei Karlstadt