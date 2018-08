Exhibitionist am Badesee

Das Geschlechtsteil des Mannes hing aus der Badehose heraus und der Mann hantierte daran herum, während er den Blickkontakt mit den Mädchen suchte. Als die Polizeistation Gemünden verständigt wurde, hatte sich der etwa 55jährige Man bereits mit einem dunklen Pkw-Kombi vom Parkplatz des Badesees entfernt. Laut Beschreibung der Zeuginnen ist er ca. 175 cm groß, schlank mit stark hervortretendem Bauch, trug signalblaues T-Shirt, olivfarbene Bermuda-Kurzhose, schwarze Pants-Badehose und Sandalen. Die Polizei Gemünden sucht Zeugen des Vorfalles oder evtl. weitere Geschädigte, denen der Mann in ähnlicher Weise begegnete. Tel. 09351 / 9741-0.

Vorfahrt missachtet

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagabend, gegen 19.00 Uhr, fuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin auf der Verbindungsstraße "Am Steingraben" in westlicher Richtung. Als sie mit ihrem Ford auf die Staatsstraße 2302 nach links einbog, übersah sie einen vorfahrtsberechtigten VW, dessen 62-jähriger Fahrer nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch kam der Fahrer mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab und landete im Straßengraben. Beide Insassen im Fahrzeug wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von zirka 7.000 Euro.