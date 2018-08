Fehlfunktion von Baustellenampel - Fahrer verliert die Nerven

Die Fahrzeuge befuhren dadurch gleichzeitig aus zwei Richtungen die durch die Straßenarbeiten nur einspurige Bundesstraße. In der Baustellenmitte kam es dann zu einem Aufeinandertreffen der Fahrzeuge. Nach Angaben der Zeugen wäre die Fahrbahn dort breit genug gewesen, um mit den Autos langsam vorsichtig aneinander vorbeizukommen. Der Fahrer eines Kia, welcher in Richtung Würzburg unterwegs war, blieb allerdings in der Mitte der Fahrspur stehen, beschimpfte die anderen Fahrzeugführer, fertigte Fotos von diesen und stritt mit dem Baustellenpersonal herum.

Nachdem über einen längeren Zeitraum der Verkehr komplett stand, fuhren die Fahrzeuge in Richtung Karlstadt im Grünstreifen an dem stehenden Kia vorbei. Die Autos aus der Gegenrichtung wichen auf den im Baustellenbereich bereits aufgefrästen Fahrbahnteil aus. Die Polizei Karlstadt bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere Verkehrsteilnehmer, welche das Verhalten des Kiafahrers beschreiben können, sich unter Tel. 09353/97410 zu melden.

Landwirtschaftlicher Anhänger mit Wasserfass entwendet

Wiesenfeld, Ldkr. Main-Spessart. Im Zeitraum vom 27.07.2018 bis 16.08.2018 wurde von der Kompostierungsanlage an der Staatsstraße zwischen Karlburg und Wiesenfeld ein landwirtschaftlicher Anhänger mit einem silberfarbenen 6000 Liter Wasserfass entwendet. Der Anhänger Vakuum/Steib hatte eine rote Anhängerdeichsel, an dem Hänger waren neuwertige Reifen montiert. Der Anhänger war nicht zugelassen und deshalb auch nicht mit einem Kennzeichen versehen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel.: 09353/97410.

Polizei Karlstadt