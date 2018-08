Vorfahrt missachtet - Zwei Verletzte

Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 63jährigen Pkw-Fahrers, der trotz eines Ausweichmanövers den Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht verhindern konnte.

Die Unfallverursacherin und die Beifahrerin im geschädigten Fahrzeug wurden jeweils leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 EUR.

Einbruch in Spielothek

Gemünden, Lkr. Main-Spessart - In der Nacht zum Mittwoch, 22.08.18, zwischen 02.50 und 08.15 Uhr, brachen unbekannte Täter die Hintertüre der Spielothek Am Schutzhafen gewaltsam auf und gelangten so in das Innere. Aus einem Arbeitsraum wurde ein Möbeltresor samt Inhalt mit einem größeren Bargeldbetrag entwendet.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schutzhafens wahrgenommen und kann der Polizei Hinweise unter Tel. 09351/9741-0 geben.

Zusammenstoß in Radlergruppe

Gemünden, Lkr. Main-Spessart - Gestern Abend befand sich eine 4-köpfige Radlergruppe auf der Heimfahrt vom Schwimmbad. In der Duivenallee fuhr eine 56jährige Frau aus Unachtsamkeit auf ihren 58jährigen Vordermann auf und stürzte. Die Frau erlitt dabei Schürfwunden im Gesicht. Der 58jährige kam zwar nicht zum Sturz, verletzte sich aber leicht, als er die Fahrräder wieder aufhob.

Polizei Gemünden