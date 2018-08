Autofahrer unter Drogeneinfluss

Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Zusammenstoß an Grundstücksausfahrt

Zellingen, Ldkr. Main-Spessart. Am Mittwoch kam es gegen 17:35 Uhr in Zellingen in der Straße Vorstadt zum Zusammenstoß zweier Autos. Ein 32-jähriger Mann parkte dort aus einer Grundstücksausfahrt aus und übersah dabei das Fahrzeug einer 62-jährigen Frau, welche an dem Grundstück vorbeifuhr. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro.

Verkehrszeichen und Leitpfosten beschädigt

Schwebenried, Ldkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Samstag, 18.08.2018 bis Dienstag 21.08.2018 wurden in Schwebenried und im weiteren Verlauf der Staatstraße in Richtung Vasbühl mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Außerdem wurden zehn Leitposten ausgerissen und teilweise entwendet. Durch den Vandalismus entstand ein Schaden in Höhe von ca. 700.- Euro. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Verursacher der Sachbeschädigungen und Diebstähle unter Tel.: 09353/97410.

Polizei Karlstadt