Wohnmobil beschädigt

Am Dienstag, zwischen 10:30 und 11:00 Uhr, war ein Wohnmobil der Marke Knaus auf dem Kundenparkplatz eines Discounters „An der Röthe“ abgestellt. Es stand entlang der Hecke geparkt. Vermutlich mit einem Einkaufswagen wurde das Wohnmobil hinten rechts, oberhalb und seitlich vom Rücklicht beschädigt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Verstoß gegen Kraftfahrzeugsteuergesetz

Erlenbach, Lkr. Main-Spessart. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz erhielt am Dienstag eine rumänische Autofahrerin. Nachdem sie seit einigen Monaten in Deutschland wohnt und arbeitet und auch hier bleiben möchte, ist sie verpflichtet, auch ihr Auto in Deutschland zuzulassen bzw. die Steuer hierfür zu entrichten.

Schaden beim Rückwärtsfahren

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Ein geringer Gesamtsachschaden in Höhe von 500 € entstand am Dienstag, gegen 10:45 Uhr, an zwei Fahrzeugen. Eine Autofahrerin wollte von der Frankenstraße in die Ringstraße abbiegen. Als ihr ein Fahrzeug entgegenkam, setzte sie ein Stück zurück. Dabei stieß sie gegen einen hinter ihr fahrenden Opel.