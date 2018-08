Zusammenstoß zweier PKW - fünf Verletzte

Kurz vor 20 Uhr fuhr eine 45-jährige mit ihrem Mercedes Pick-up in Höhe von Erlenbach von Weinsberg in Richtung Neckarsulm. An einer Kreuzung fuhr ein 37-jähriger mit seinem Peugeot von Heilbronn kommend geradeaus in Richtung Erlenbach.

Die beiden Autos stießen auf der Kreuzung so heftig zusammen, dass beide PKW-Lenker und drei erwachsene Mitfahrer im Peugeot leichte Verletzungen erlitten. Den entstandenen Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt 40.000 Euro. Im Einsatz war neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr Erlenbach.

Da beide Fahrer angaben, bei auf Grün geschalteter Ampel in die Kreuzung eingefahren zu sein, sucht die Polizei Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07132 / 60950 beim Revier Neckarsulm melden möchten.

Polizei Heilbronn