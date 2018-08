Fahrer ohne Versicherungsschutz

Dieser war seit mindestens Dezember letzten Jahres ohne Versicherungsschutz unterwegs. Eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz wird erstattet. Unfallflucht Gemünden-Wernfeld, Lkr. Main-Spessart - Im Zeitraum vom Donnerstag, 16.08.18, 18.00 Uhr, bis Freitag, 17.08.18, 17.30 Uhr, parkte der Pkw VW Lupo einer 55jährigen Frau in der Karlstadter Straße, Höhe Töpfergasse. In diesem Zeitraum wurde die Beifahrertüre des Pkw verkratzt. Anhand des Schadensbildes könnte ein vorbeifahrendes Kind mit einem Kinderfahrrad der Schadensverursacher gewesen sein. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 400 EUR und die Polizei Gemünden bittet um Hinweise unter Tel. 09351 / 9741-0. Leitpfosten gestreift Gemünden, Lkr. Main-Spessart - Am Montag, 12:45 Uhr, befuhr eine 24jährige Frau mit ihrem Pkw Seat die B 26 von Wernfeld in Richtung Gemünden. Aus Unachtsamkeit kam sie mit ihrem Pkw leicht nach rechts und streifte dort einen Leitpfosten. Es entstand geringer Sachschaden. Fuchs ausgewichen und gegen Leitplanke geprallt Burgsinn, Lkr. Main-Spessart - Gestern Abend, 21.30 Uhr, befuhr eine 26jährige Frau mit ihrem Pkw BMW die Staatsstraße 2304 von Mittelsinn nach Burgsinn. Als plötzlich ein Fuchs die Fahrbahn querte, erschrak die Pkw-Fahrerin derart, dass sie nach rechts gegen die Leitplanke prallte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR. An der Leitplanke entstand kein Schaden.

Polizei Gemünden