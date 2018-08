Erst Alkohol, dann die Schlägerei

Während in Retzstadt ein 51-Jähriger einem anderen Mann unvermittelt ins Gesicht schlug, hatte sich in Schwebenried ein 20-jähriger junger Mann nichtim Griff. Dessen Kontrahent wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Täter waren im hohen Grad alkoholisiert. Die beiden erwartet jeweils ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

mkl/Polizei Karlstadt