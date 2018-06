Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Donnerstagabend, gegen 21.45 Uhr, wollte eine 21-jährige Autofahrerin von der Frankfurter Straße kommend auf die Saalebrücke auffahren. Die 21-Jährige hielt mit ihrem BMW an der Einmündung an, da sich auf der Vorfahrtsstraße ein VW Golf befand. Da die Fahrerin des Golf jedoch nicht blinkte, fuhr die 21-Jährige los. Die Golf-Fahrerin bog dann jedoch nach links ab und es kam zum Zusammenstoß. Die 75-jährige Golf-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurde durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro.

Mitarbeiter des Jobcenters beleidigt

Gemünden a.Main / Karlstadt, Lkr. Main-Spessart Nicht nur Polizisten, Rettungskräfte oder die Feuerwehren sehen sich immer wieder beleidigenden oder tätlichen Angriffen von Mitbürgern ausgesetzt, auch die Mitarbeiter anderer Behörden werden immer wieder Opfer solcher Straftaten. Gegen einen 52-jährigen Mann aus dem Altlandkreis Gemünden wird derzeit wegen Beleidigung und Nötigung ermittelt. Er hatte vergangene Woche beim Jobcenter in Karlstadt angerufen und seinem Unmut freien Lauf gelassen. Dabei beleidigte er zwei Mitarbeiter heftig und kündigte diesen Schläge an. Gegen den 52-Jährigen wurden in der Vergangenheit schon zahlreiche Ermittlungsverfahren wegen ähnlicher Straftaten geführt, wobei sich seine Aggressionen auch schon gegen Polizeibeamte richteten.

