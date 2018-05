Transporter angefahren und geflüchtet

Am Sonntagmittag, gegen 14.30 Uhr, parkte der Fahrer eines Kleintransporters sein Firmenfahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz in der Mainstraße.

Als er am Montagmorgen mit dem Fahrzeug wegfahren wollte, stellte er eine Beschädigung an der linken Fahrertüre sowie am linken Seitenteil fest.

Aufgrund der Unfallspuren wird davon ausgegangen, dass der Schaden beim Ein- oder Ausparken verursacht wurde. Der Unfallverursacher flüchtete.

Der Sachschaden am Kleintransporter wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Fahrraddiebstahl

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart

Am Montagabend, gegen 18.30 Uhr, stellte ein 66-jähriger Mann sein Fahrrad auf Höhe der Mühltorstraße 2, angelehnt an eine Hauswand, ab. Als er nach etwa 5 Minuten wieder zurückkam, war das Fahrrad weg.

Beschreibung des Fahrrades:

Es handelt sich um ein graues Damenrad mit 7 Gängen. Am Fahrrad sind grau-blaue Satteltaschen befestigt, in denen sich ein Navigationsgerät im Wert von 50,- Euro befand. Das Rad hat einen Zeitwert von etwa 100,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet?

Polizei Gemünden/kick