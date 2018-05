Unbekannter klaut Fotoapparat von Basketballern

Hündin mit rotbraunem Fell entlaufen

Gemünden. Am Sonntagmittag, gegen 15 Uhr, ist von einem Anwesen in der Grabenstraße eine Hündin entlaufen. Das Tier ist kniehoch und hat ein rot-braunes, langes Fell. Die Ausreißerin, die erst kurze Zeit in ihrem neuen Zuhause war, ist noch sehr ängstlich und scheu und läuft vermutlich ziellos umher. Hinweise bitte an die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410 bzw. das Tierheim in Lohr, Tel. 09352/9690.

80-Jähriger rammt Schild mit Auto

Gemünden. Am Freitagmorgen hat ein 80-jähriger Autofahrer beim Einbiegen in die Obertorstraße ein Verkehrsschild angefahren. Da er in zu engem Bogen einbog, drückte er mit dem rechten Schweller den Haltemast eines Verkehrsschildes um, so dass dieses leicht schräg stand. Am VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Schaden am Verkehrszeichen wird auf rund 50 Euro geschätzt.

Unbekannter verbiegt mit Auto Verkehrszeichen

Gemünden. Am Donnerstagnachmittag, im Zeitraum von 15 bis 17.30 Uhr, wurde im Bereich Jägergasse/Langenprozeltener Straße ein Standrohr mit Verkehrszeichen angefahren. Das Schild wurde hierdurch umgebogen. Außerdem wurde dabei die Hausfassade eines Anwesens in der Langenprozeltener Straße angekratzt, ohne jedoch einen Schaden zu hinterlassen. Der Schaden am Verkehrsschild beträgt ca. 50 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Volkswagen streift Renault: 1500 Euro Schaden

Gemünden. Am Samstag, gegen 12.30 Uhr, streifte die 48-jährige Fahrerin eines Volkswagen beim Einparken auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Würzburger Straße einen geparkten Renault. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von je 1500 Euro.

Außenspiegel prallen aufeinander

Gemünden. Am Samstagmorgen, um 10.35 Uhr, kam es in der Mühltorstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Volkswagen in Richtung Schönau. Dabei kam ihr ein 47-jähriger Autofahrer entgegen. Da dieser nach Angaben von Zeugen nicht weit genug rechts fuhr, bzw. nicht stehen blieb, kam es zur Berührung der beiden Außenspiegel. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

33-Jähriger käuft sich von Haftstrafe frei

Gemünden. Wegen 30 Euro nicht gezahlter Geldbuße und Verfahrenskosten in Höhe von mittlerweile 94 Euro, sollte ein 33-jähriger Mann zwei Tage Erzwingungshaft absitzen. Der Verurteilte wurde daher zuhause aufgesucht. Er zahlte nach Eröffnung des Haftbefehls die offene Geldbuße in Höhe von 30 Euro, so dass der Haftbefehl abgewendet werden konnte.

Vitaminampulle spurlos verschwunden

Burgsinn. Nachdem es bereits mehrfach zum Diebstahl von Nahrungsergänzungsmitteln in einem Supermarkt im Birkenweg kam, ist das Personal nun einem Verdächtigen auf die Schliche gekommen. Das Personal hatte die Zahl der Vitaminampullen engmaschig überprüft. Am Freitagnachmittag, kurz nach einer Überprüfung, legte ein Kunde eine Schachtel dieses Nahrungsergänzungsmittels zunächst in den Einkaufskorb, stellte es aber kurze Zeit später wieder ins Regal zurück. Das Verkaufspersonal stellte danach sofort fest, dass eine Ampulle fehlte. Der Filialleiter verständigte die Polizei. Der 57-jährige Mann stritt einen Diebstahl ab. Die Vitamin-Ampulle im Wert von 8,99 Euro konnte bislang noch nicht aufgefunden werden.