Motorradfahrer landet im Straßengraben

Am Sonntag kam ein 25-jähriger Motorradfahrer auf der Strecke zwischen Thüngen und Retzbach im Landkreis Main-Spessart gegen 16 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Autoräder entwendet

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart Von einem Fahrzeuglagerplatz an der Würzburger Str. 1 wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag acht Autoräder entwendet. Von einem Skoda wurden die vier Räder abmontiert, des Weiteren wurden vier Räder eines VW Golf entwendet, welche neben dem Fahrzeug gelagert waren. Die entwendeten Räder hatten einen Gesamtwert von rund 700 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.

kev/Meldungen der Polizei Karlstadt