Wer hat es auf den silbernen VW Golf in Karlburg abgesehen?

Die Inhaberin musste feststellen, dass ihr Fahrzeug im Bereich der hinteren linken Tür, sowie der Seitenscheiben mit einem spitzen Gegenstand verkratzt wurde. Bereits am 28. April diesen Jahres wurde selber Pkw vor dem Anwesen nicht unerheblich beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1500,00 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich bei jeder Polizeidienststelle oder der Polizei Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/97410 zu melden.

Karlburg, Lkdr. Main-Spessart. Im Verlauf des Nachmittages am 05.05.2018 parkte ein 39 Jähriger seinen Pkw am Mainkai in Karlburg. Gegen 19:30 Uhr musste dieser feststellen, dass sich an seinem schwarzen VW Sharan Beschädigungen am linken hinteren Kotflügel befanden.

Nach erster Einschätzung der Polizeiinspektion Karlstadt handelt es sich bei den Beschädigungen eindeutig um Unfallspuren. Aufgefundene Trümmerteile, sowie die Art der Unfallspuren sprechen dafür, dass ein bisher unbekanntes Fahrzeug am Pkw des Geschädigten hängen blieb.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienstliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, sich bei jeder Polizeidienststelle oder der sachbearbeitenden Polizei in Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/97410 zu melden.

Polizei Karlstadt/mkl