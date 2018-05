Graffiti-Serie setzt sich fort

Der/die bislang unbekannten Täter sprühten mit blauer Farbe die Tags „NISONA“ und „TAG TEAM was hier“ auf. In der gleichen Nacht wurde auch das Blockheizkraftwerk in der Häfnergasse angegangen. Hier wurde „TAG TEAM“ mit goldener/silberner Farbe in großer Schrift auf die Fassadenwand gesprüht. Außerdem wurde der Boden des Hartplatzes an der Mittelschule mit blauer Sprayfarbe strichförmig beschmiert.

Vermutlich schon Mitte April wurde auch die Fußgängerunterführung in der Frankfurter Straße entlang der ganzen Wand mit den vorgenannten Tags in goldener, grüner, schwarzer und weißer Sprühfarbe besprüht. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 5800,- Euro beziffert. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410

Rauschgift aufgefunden

Mit der vorläufigen Festnahme von zwei Männern und der Sicherstellung von rund 40 Gramm Marihuana sowie mehrerer Rauschgiftutensilien endete ein Polizeieinsatz, der durch den Notruf einer jungen Frau ausgelöst wurde. Diese hatte am Donnerstag, gegen 13.30 Uhr den Notruf abgesetzt, da sie sich in ihrer Wohnung bedroht fühlte. Nachdem an der beschriebenen Wohnung die Wohnungstüre nicht geöffnet wurde, kletterten zwei Beamte durch ein Fenster in die Wohnung und fanden dort in einem Zimmer nicht nur die hilflose Frau. In dem Zimmer fanden die Beamten auch deutliche Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel, sowie eine Tüte mit Marihuana. In der Wohnung trafen die Beamten noch auf einen 31-jährigen Mann aus dem Landkreis Bad Kissingen, der Wohnungsinhaber war nicht zu Hause.

Der 31-jährige, der noch versucht hatte, den Wohnungsinhaber mittels Handy vor der Polizei zu warnen, wurde vorläufig festgenommen. Beim Abtransport zur Dienststelle trafen die Beamten auf den 29-jährige Wohnungsinhaber, der beim Anblick der Polizei sofort flüchtete. Er rannte zu seiner Wohnung und glaubte sich dort in Sicherheit, wurde aber dort von der Polizei ebenfalls festgenommen. Der Ermittlungsrichter ordnete die Durchsuchung der Wohnung an, die mit Unterstützung eines Rauschgifthundes der Polizei Aschaffenburg vollzogen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer auf freien Fuß gesetzt.

Die junge Frau wurde wegen gesundheitlicher Probleme in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (Siehe Foto im Anhang)

Fahrschülerin stürzte mit Krad und verletzte sich

Am Donnerstag, gegen 11.35 Uhr, befuhr eine 20-jährige Fahrschülerin die Kreisstraße MSP 19 von Langenprozelten in Richtung Ruppertshütten. Ihr Fahrlehrer fuhr mit dem Pkw voraus und die junge Frau folgte diesem während ihrer ersten Fahrstunde mit einer Geschwindigkeit von ca. 50 bis 60 km/h. Etwa zwischen dem Badesee und dem Unterbecken geriet sie mit dem Krad ins Schlingern und stürzte. Sie schlitterte wenige Meter und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Frau zog sich bei dem Sturz mehrere Prellungen zu und wurde durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro beziffert.

Arbeiter stürzte in Grube

Mittelsinn

Zu einem Betriebsunfall kam es am Donnerstagmorgen in der Sinnstraße. Gegen 08.05 Uhr wurde einem 53-jährigen Arbeiter schwindelig und er stürzte in eine 1,5 m tiefe Kfz-Grube. Der Verletzte zog sich einen Bruch der Mittelhand sowie diverse Prellungen zu. Er wurde durch das BRK in ein Krankenhaus gebracht.

Messer und Knallkörper mit ins Gerichtsgebäude gebracht

Am Donnerstagvormittag wollte ein 62-jähriger Mann beim Amtsgericht Rücksprache mit einem Rechtspfleger halten. Hierbei wurden im Rahmen der Einlasskontrolle ein Springmesser und zwei Knallkörper festgestellt. Das Messer zeigte er freiwillig vor, die beiden Knallkörper nicht. Durch den Justizbeamten wurden die Gegenstände sichergestellt und der Polizei übergeben. Der Mann wird wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz angezeigt.

vd/Polizei Gemünden