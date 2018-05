Vollbremsung wegen Öl-Warnlampe - Auffahrunfall

Am Mittwochmorgen, gegen 06.50 Uhr, befuhr eine 26-jährige Autofaherin die B 26 aus Gemünden kommend in Fahrtrichtung Kreisel (Abzweigung Langenprozelten). Da ihre Öllampe plötzlich aufleuchtete, machte sie ihren Angaben zufolge eine Vollbremsung. Der nachfolgende Fahrer eines Lkw konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Pkw Audi A4 entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro. Am Lkw entstand geringer Sachschaden.

dc/Meldung der Polizei Gemünden