Betrunken und zu Dritt auf Roller unterwegs

Die Beamten waren auf die Zweiradfahrerin aufmerksam geworden, da sie zusammen mit zwei weiteren Jugendlichen ohne Helm auf einem Motorroller unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Dame nicht nur keine Fahrerlaubnis für das Gefährt besaß, sondern offensichtlich auch zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein durchgeführter Alkotest hatte einen Wert von knapp 0,8 Promille zum Ergebnis. Nach Abschluss der Kontrolle musste das Trio seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Porsche in den Straßengraben gesetzt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Porsche Cayman, als er am Montagabend von Stetten in Richtung Karlstadt fuhr. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer engen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Straßengraben. Glücklicherweise kam der Fahrer hierbei mit dem Schrecken davon. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Polizei Karlstadt/kick