Junge Radlerin kracht in Auto und stürzt

7-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Fellen, OT Wohnrod, Lkr. Main-Spessart Am Samstagvormittag, gegen 10.15 Uhr, fuhr ein 7-jähriges Mädchen mit dem Kinderfahrrad aus einem abschüssigen Hof ohne auf den Verkehr zu achten in die Fellener Straße ein. Hier stieß sie gegen den rechten Kotflügel eines Geländewagens, welcher auf der Fellener Straße Richtung Ortsmitte fuhr. Beim Erkennen des Mädchens bremste der Autofahrer noch und wich nach links aus. Trotzdem kam er mit dem Hinterrad auf der Hand des Mädchens zum Stehen. Die 7-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in eine Würzburger Klinik eingeliefert. Sie hatte Glück und erlitt nur Prellungen. Am Kinderfahrrad entstand geringer Sachschaden.

Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am vergangenen Freitagmorgen, gegen 08.00 Uhr, wurde im Hofweg vor der Hauptschule ein Rollerfahrer ohne Helm festgestellt. Beim Erblicken des Streifenfahrzeugs stellte der Jugendliche seinen Roller gleich ab. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 16-Jährige keinen Führerschein für diesen Roller besaß. Er hatte ihn sich von einem Freund ausgeliehen. Den Rollerfahrer erwartet eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Gegen den Fahrerzeughalter wird ebenfalls Anzeige wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Haftbefehl in letzter Minute abgewendet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Wegen eines Vollstreckungshaftbefehls zur Ableistung einer Geldstrafe in Höhe von 820 Euro oder ersatzweise 82 Tage Haft sollte am Freitag eine 27-jährige Frau festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden. Die junge Frau konnte durch Zahlung der Geldbuße den Haftbefehl in letzter Minute abwenden.

Rollerfahrer fuhr erneut ohne Fahrerlaubnis

Burginn, Lkr. Main-Spessart Am Freitagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, wurde in der Altenburgstraße in Burgsinn ein Rollerfahrer festgestellt. Bei der Kontrolle kam heraus, dass der 24-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und bereits vor zwei Wochen wegen des gleichen Delikts schon einmal angezeigt worden ist. Die Zündschlüssel wurden daher sichergestellt. Der 24-jährige Mann wird abermals wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Geparktes Auto angefahren und beschädigt.

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Freitagabend, gegen 17.45 Uhr, stieß ein 55-jähriger Autofahrer beim Rangieren in der Weißensteinstraße gegen einen geparkten Pkw Daimler Benz. Am Pkw Mazda des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,-. Am Pkw Daimler beläuft sich der Schaden auf ca. 1500,- Euro.

Einbruch in Feldscheune

Gräfendorf, Lkr. Main-Spessart Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen hebelten bislang unbekannte Täter zwei Tore einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle, welche sich im Eidenbacher Weg (Ortsverbindung Gräfendorf-Dittlofsroda) befindet, auf. Der oder die Täter entwendeten eine klappbare Werkbank, zwei Messgeräte für Waldarbeiter und fünf volle Getränkekästen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro. Der Beuteschaden wird auf ca. 250,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfall

Gemünden, Lkr. Main-Spessart Am Samstagmorgen, um 06.15 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2302 von Schönau kommend in Richtung Gemünden. Ca. 200 m vor dem Ortsschild Gemünden versuchte ein Reh von links kommend die Fahrbahn zu überqueren. Das Wild wurde vom Pkw KIA des 55-Jährigen erfasst und angefahren. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zwecks Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Von Ruinenmauer gestürzt

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart Am Samstagnachmittag besuchte ein 29-jähriger Mann die Ruine Homburg. Um die schöne Aussicht zu genießen, kletterte er auf die Oberkante eines ca. 10 m hohen Mauerrestes der Ruine Homburg. Als er wieder rückwärts abklettern wollte, stürzte er senkrecht zunächst aus 8 Metern Höhe auf eine Böschung und rollte diese nochmals 4 Meter abwärts, bis er zur Endlage kam. Der Verletzte wurde mit Verdacht auf Frakturen bzw. Stauchungen an den Beinen und der Wirbelsäule mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert.

sre/Polizei Gemünden