Swarowski-Steine von Gräbern geklaut

Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von 20. bis 21.04.18, wurden von mindestens zwei Grabsteinen die eingearbeiteten „Swarovski-Steine“ entwendet. Die Schadenshöhe ist der Polizei bislang noch nicht bekannt. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, möchten sich bitte bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, melden.

Zusammenstoß mit Reh Karsbach, Lkr. Main-Spessart

Am Mittwochabend befuhr ein 58-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2434 von Aschenroth in Richtung Seifriedsburg, als ein Reh die Straße kreuzte. Das Tier wurde vom Pkw VW Passat des 58-Jährigen frontal erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand hierbei erheblicher Sachschaden von geschätzt etwa 3500,- Euro.

Fahrrad entwendet Gemünden a. Main, OT Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart

Am Mittwochmorgen, um 05.30 Uhr, stellte ein 24-jähriger sein Fahrrad im Hof seines Anwesens in der Jägergasse verschlossen ab. Als der Mann am Abend zurückkam, war das Mountainbike im Zeitwert von ca. 100,- Euro weg. Beschreibung des Fahrrades: Mountainbike, 26 Zoll, grau, rote Gabel, Marke Ghost, auffälliger „Totenkopfaufkleber“. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Mit nicht versichertem Roller gefahren Fellen, Lkr. Main-Spessart

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde am Mittwochabend, gegen 17.30 Uhr, auf der Hauptstraße fahrend, ein Roller festgestellt. Da der Fahrer keinen Schutzhelm trug, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass am Kleinkraftrad noch ein schwarzes Kennzeichen aus dem abgelaufenen Versicherungsjahr angebracht war. Der 48-jährige Fahrer wird deshalb wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz, sowie der Straßenverkehrsordnung angezeigt.

Geparktes Auto beschädigt Lohr a. Main, OT Sendelbach, Lkr. Main-Spessart

Am Mittwoch erstattete eine 55-jährige Autofahrerin bei der Polizeistation Gemünden Anzeige, weil ihr geparktes Auto beschädigt wurde. Die 55-Jährige war am Mittwochmorgen, im Zeitraum von 08.20 bis 08.35 Uhr beim Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt in der Sendelbacher Straße. Ihr Pkw Alfa Romeo hatte sie vorwärts, mit dem Heck zur Straße hin, eingeparkt. Nach dem Einkaufen fuhr sie zu ihrer Arbeitsstelle in der Buchenstraße. Dort parkte sie jedoch rückwärts ein, so dass eine Beschädigung hier ausgeschlossen werden kann. Am Abend bemerkte sie mehrere tiefe Kratzer am Heck unterhalb der Stoßstange sowie weißlicher Lackabrieb. Aufgrund der Lage der Beschädigungen kann ein Anstoß durch einen Pkw ausgeschlossen werden. Möglich wäre eine Beschädigung durch die Fußraster eines Kleinkraftrades oder der Pedale eines Fahrrades, welches hinter dem geparkten Auto quer vorbeigeführt wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 500,- Euro beziffert. Wer hat diesbezüglich etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lohr, Tel. 09352/8741-0 oder die Polizeistation Gemünden, Tel. 03351/97410.

sre/Polizei Gemünden