Verkehrsschilder durch Aufkleber beschädigt

Durch das Straßenbauamt wurde im Bereich Arnstein in den letzten Wochen mehrfach festgestellt, dass Verkehrszeichen durch Aufkleber, insbesondere durch Sticker von Fußballclubs, beklebt wurden. Da diese Sticker von den reflektierenden Verkehrszeichen kaum wieder rückstandslos zu entfernen sind ohne die Verkehrszeichen zu beschädigen, müssen dieses komplett erneuert werden. Für die Neuanschaffung der in Arnstein beschädigten Verkehrszeichen sind bislang Kosten in Höhe von ca. 1000.- € entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Verursachern der Beschädigungen an den Verkehrszeichen unter Tel.: 09353/97410.