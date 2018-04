10 000 Euro Autocrash nach Blinker-Verwirrung

Deswegen schaltete sie den Fahrtrichtungsanzeiger wieder aus um über die Kreuzung geradeaus weiterzufahren.

Gleichzeitig wollte aus der Bahnhofstraße kommend ein 52-Jähriger mit seinem Pkw VW Golf über die Mittelsinner Straße fahren. Er deutete das Blinken für einen Abbiegevorgang und fuhr los. Kurz nach dem Anfahren stieß er mit dem Pkw Hyundai der 52-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Sattelzug streifte Pkw

Rieneck, Lkr. Main-Spessart

Am Dienstagnachmittag kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 17.20 Uhr befuhr die 52-jährige Fahrerin eines Pkw VW Polo die Hauptstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Auf Höhe der Bahnhofstraße kam ihr in der Engstelle ein Sattelzug entgegen. Die Polo-Fahrerin hielt deshalb an. Der 48-jährige Fahrer des Sattelzuges konnte nicht mehr ausweichen und streifte den Pkw.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Polizei Gemünden/kick