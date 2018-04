Kameras aus Wald geklaut

Die Kameras waren im Bereich Albach und Buchgrund zur Wildbeobachtung aufgestellt gewesen.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung in Gänheim und den entwendeten Wildkameras unter Tel.: 09353/97410.

Sender für Wetterstation entwendet

Retzbach, Ldkr. Main-Spessart Am Montag wurde zwischen 07:00 und 16:00 Uhr ein auf einem Erdgeschossbalkon im Fliederweg 26 in Retzbach angebrachter Sender einer Wetterstation entwendet.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl des in einem Kunststoffgehäuse verbauten ca. 15x10 cm großen Senders unter Tel.: 09353/97410.

Garagentor beschädigt

Gänheim, Ldkr. Main-Spessart In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Friedhofstraße in Gänheim ein Garagentor beschädigt. An dem Tor wurden, vermutlich durch eine dagegen geworfene Flasche, zwei Lamellen eingedellt.

Polizei Karlstadt/kick