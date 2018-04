Auffahrunfall bei Himmelstadt

Himmelstadt, Ldkr. Main-Spessart Am Montag kam es bei Himmelstadt gegen 17:45 Uhr an der Auffahrt auf die Bundesstraße 27 zu einem Auffahrunfall. Ein 56-jähriger Autofahrer hatte dort zu spät bemerkt, dass der vor ihm fahrende Pkw an der Einmündung anhielt und fuhr leicht auf das haltende Fahrzeug auf. Es entstand dabei ein Schaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Fahrerlaubnisklasse reichte nicht Arnstein, Ldkr. Main-Spessart Bei der Kontrolle eines Pkw, an dem ein Anhänger mitgeführt wurde, stellten die Beamten am Montag gegen 07:45 Uhr in Arnstein fest, dass der 21-jährige Fahrer nicht über die zum Führen des Gespannes nötige Fahrerlaubnis verfügte. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden, auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu.