Streit unter Männern: Schubserei und "Backpfeife"

Als der 52-jährige dann am Samstagabend ein Wortgefecht mit der Freundin des Jüngeren hatte und dabei sehr nahe an die Frau herantrat, missfiel dies dem 33-Jährigen und er stieß den 52-Jährigen mit beiden Händen von seiner Lebensgefährtin weg. Der Geschädigte trug hierbei zwei leichte Hämatome im Bauchbereich davon.

Am Sonntagabend kam es erneut zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. In dessen Verlauf gab der 33-Jährige seinem Kontrahenten eine „Backpfeife“ auf die linke Wange. Der Geschädigte zeigte diesen daraufhin wegen vorsätzlicher Körperverletzung bei der Polizei an.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte beim Geschädigten starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Da der 52-Jährige äußerte, nochmals sein Auto benutzen zu müssen, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Freundin zur Aufbewahrung übergeben.

Fischwilderei

Gemünden-Harrbach. In der Nacht zum Samstag, gegen 01.00 Uhr, wurden am Mainufer bei Harrbach vier Männer beim Angeln angetroffen und kontrolliert. Die Männer im Alter von 59 bis 69 Jahren hatten jeweils zwei Handruten im Wasser. Gefangen hatten sie zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nichts. Da das Angeln in diesem Abschnitt nur bis 24.00 Uhr erlaubt ist, wird gegen die Männer Anzeige wegen Fischwilderei erstattet. Der Jahreserlaubnisschein wurde sichergestellt und dem Zunftsvorsitzenden zugeführt.

Geparktes Auto angefahren

Gemünden. Am Freitagvormittag, gegen 11.05 Uhr, wollte ein 80-jähriger Autofahrer an der Mainlände rückwärts in eine Parklücke einfahren. Dabei touchierte er mit dem linken Heck seines Pkw VW Passat einen geparkten Pkw Renault. Der Unfallverursacher verständigte die Polizei, nachdem er den Fahrzeughalter nicht antreffen konnte. Ob am Pkw Renault ein Schaden entstanden ist, konnte zur Unfallzeit nicht geklärt werden. Am Pkw VW Passat entstand minimaler Sachschaden in Höhe von ca. 50,- Euro.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Gemünden. Am Freitagmittag wurde der Polizei eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Würzburger Straße mitgeteilt. Gegen 13.45 Uhr hatte ein 55-jähriger Mann seinen Pkw Seat auf dem vorgenannten Parkplatz abgestellt. Während er beim Einkaufen war, wurde sein Fahrzeug angefahren. Hierbei entstanden eine kleine Delle auf der rechten Fahrzeugseite sowie ein Schaden an der Zierleiste. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Beim Unfallverursacher soll es sich um den Fahrer eines weißen Pkw BMW gehandelt haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Wildunfall

Gräfendorf. Am Freitagmorgen kam es auf der Kreisstraße MSP 17 zu einem Wildunfall. Gegen 06.45 Uhr fuhr eine 18-jährige Autofahrerin von Burgsinn in Fahrtrichtung Gräfendorf, als ein Reh die Straße kreuzte. Die Autofahrerin erfasste das Wild frontal. Am Pkw Audi A3 entstand erheblicher Sachschaden von geschätzt etwa 3000,- Euro. Da das Wild nicht aufgefunden werden konnte, wurde der Jagdpächter zwecks Nachsuche verständigt.

juh/Polizei Gemünden