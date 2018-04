In Gemünden kaum Raser erwischt

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Nicht etwa, weil besonders viele Verstöße festgestellt wurden. Vielmehr verhielten sich die Fahrzeugführer überwiegend vorbildlich und hielten an den Messstellen die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten ein. So mussten lediglich an einer Messstelle in Karsbach drei LKW-Fahrer beanstandet werden. Die beiden schnellsten waren außerorts mit 79 km/h unterwegs und werden dafür ein Bußgeld in Höhe von 70,-€ und einen Punkt in Flensburg erhalten.

Auch in den kommenden Wochen werden weiterhin verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Es bleibt zu hoffen, dass es auch bei diesen Überwachungen möglichst wenig Beanstandungen geben wird und jeder vernünftige Fahrzeugführer damit zur Senkung der Unfallzahlen beiträgt.

vd/Polizei Gemünden