Geparktes Auto gestreift und geflüchtet

Der Verursacher des Schadens entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1000.- Euro zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter Tel.: 09353/97410.

Fahrrad gestohlen

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart Ein kurzzeitig unverschlossen vor dem Hauseingang abgestelltes Fahrrad wurde am Sonntag gegen 12:40 Uhr in der Jahnstraße in Karlstadt von einem nicht näher beschriebenen Mann entwendet. Es handelte sich um ein silbernes Damenrad Marke Hercules mit 28 Zoll Reifen. Auf dem Gepäckträger war ein schwarzer Korb mit Gummihalterungen montiert.

Die Polizei um Hinweise zu dem Diebstahl, insbesondere zu dem Verbleib des Fahrrades, unter Tel.: 09353/97410.

Aufgefahren

Arnstein, Ldkr. Main-Spessart Am Sonntag bog gegen 17:00 Uhr eine Autofahrerin in Arnstein von der Grabenstraße nach rechts in die Würzburger Str. ab. Ein nachfolgender 27-jähriger Motorradfahrer bemerkte zu spät, dass der Pkw vor ihm zum Abbiegen die Geschwindigkeit verringerte und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der Motorradfahrer versuchte noch ein Auffahren zu vermeiden und rechts an dem Pkw vorbeizukommen, stieß dann aber gegen die rechte Fahrzeugseite des Autos und stürzte von seinem Zweirad. Durch den Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4500.- Euro. Mit freundlichen Grüßen

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt