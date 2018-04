Geparktes Auto gestreift und geflüchtet

An einem in der Johann-Schöner-Str. 66 in Karlstadt geparkten Pkw BMW wurde am Dienstag zwischen 06:00 und 17:00 Uhr der hintere Stoßfänger linksseitig durch ein anderes Fahrzeug berührt und verkratzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter Tel.: 09353/97410.

Geparktes Auto übersehen

Heugrumbach, Ldkr. Main-Spessart Eine 21-jährige Autofahrerin übersah am Dienstag gegen 23:10 Uhr in der Frankensteinstr. in Arnstein einen dort geparkten Pkw Seat und fuhr auf das Fahrzeug auf. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9000.- Euro.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Laudenbach, Ldkr. Main-Spessart Bei der Verkehrskontrolle eines 21-jährigen Autofahrers stellten die Beamten am Dienstag gegen 09:30 Uhr in Laudenbach fest, dass dieser Ausfallerscheinungen zeigte welche auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden.

dc/Meldungen der Polizei